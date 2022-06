SI FA PRESTO A DIRE “SCUDO ANTI SPREAD”: QUALI CONDIZIONI DEVE SODDISFARE UN PAESE PERCHÉ POSSANO SCATTARE GLI INTERVENTI SUI SUOI TITOLI? ALLA BCE ANCORA NON L’HANNO CAPITO - SICURAMENTE NON TOCCHERÀ AL GOVERNO IN DIFFICOLTÀ FARNE RICHIESTA. GLI ACQUISTI PER CONTENERE GLI SPREAD, IN TEORIA, SONO PARTE DELL’AUTONOMA POLITICA MONETARIA DELLA BANCA CENTRALE - ACQUISTI DI TITOLI MIRATI E TEMPORANEI, ECCO COME L'EUROTOWER POTRÀ SOSTENERE L'ITALIA...