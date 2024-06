19 giu 2024 18:09

BRACCIA STRAPPATE DALL'AGRICOLTURA – È MORTO IL LAVORATORE INDIANO CHE AVEVA PERSO UN BRACCIO DURANTE UN INCIDENTE IN UN'AZIENDA AGRICOLA DI LATINA – IL 31ENNE, INVECE DI ESSERE PORTATO IN OSPEDALE DAI SUOI CAPI, ERA STATO SCARICATO IN MEZZO A UNA STRADA – TRASPORTATO SOLO IN UN SECONDO MOMENTO IN ELICOTTERO AL SAN CAMILLO DI ROMA, È STATO OPERATO D'URGENZA. MA È MORTO PER LE COMPLICAZIONI DOVUTE ALLE FERITE E…