IL BRACCIO MUSCOLOSO DI DIO - SU TIKTOK È DIVENTATO FAMOSO DON GIUSEPPE FUSARI, SOPRANNOMINATO "IL PRETE CULTURISTA", PARROCO DI BRESCIA CHE SOTTO LA TONACA NASCONDE UNA FISICO DA PALESTRATO - IL PRETE, 57 ANNI BEN PORTATI, È SUI SOCIAL PER PORTARE LA PAROLA DI DIO MA, DAI COMMENTI, SEMBRA CHE LE FOLLOWER GRADISCANO BEN ALTRO: "MI FAREI CONSACRARE" - "INCENSAMI TUTTA" - "MI SENTO MOLTO PIÙ VICINA ALLA RELIGIONE" - E MOLTE NOTANO UNA CERTA SOMIGLIANZA CON GIANLUCA VACCHI...

Giuliano Cocco per www.leggo.it

DON GIUSEPPE FUSARI - 2

Le vie del Signore sono infinite, dicono i fedeli. E allora, in chiesa c'è spazio anche per figure non convenzionali, come Don Giuseppe Fusari, soprannominato "il prete culturista". Su TikTok esiste un proflilo (non gestito dall'interessato), con quasi 20mila follower, dove appaiono video del don che parla di Dio ai più giovani e non solo. Appare con un look curato, con barba e capelli sempre in ordine.

A spiccare però, è il fisico scolpito, che svela l'attività parallela di culturista. Davanti alla telecamere posa con una camicia attillata, che non contiene le braccia muscolose sulle quali sono impressi alcuni tatuaggi.

Don Giuseppe Fusari ha 57 anni. È stato ordinato nel 1991, ormai 32 anni fa, ed è presbitero della diocesi di Brescia. Sul suo profilo LinkedIn spiega di essere anche insegnante all'Università Cattolica del Sacro Cuore da 25 anni. Sui social il profilo che pubblica i suoi video ha attirato le attenzioni di migliaia di utenti: merito del suo look, decisamente particolare per un don. [...]

DON GIUSEPPE FUSARI - 1 DON GIUSEPPE FUSARI - 3