IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE - 23 AGENTI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SONO ACCUSATI DI TORTURE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DETENUTI DEL CARCERE DI CUNEO - 16 DI QUESTI AVREBBERO PRESO PARTE A UN BLITZ "PUNITIVO", IN UNA CELLA DOVE ERANO RINCHIUSI CINQUE PAKISTANI, SU ORDINE DEL CAPO DEGLI AGENTI - LA "SPEDIZIONE" SAREBBE PARTITA PER DARE UNA LEZIONE AI DETENUTI, CHE AVEVANO "OSATO" LAMENTARSI PER...

Estratto dell'articolo di Barbara Morra per “la Stampa”

Sono ventitré gli agenti accusati di torture su detenuti del carcere Cerialdo di Cuneo, ma in particolare sono sedici quelli indagati per aver condotto il presunto blitz nella cella 417 la notte tra il 20 e il 21 giugno di quest'anno. Perlopiù poliziotti fuori servizio, alcuni in abiti civili.

A sostenere la spedizione, secondo la ricostruzione del sostituto procuratore di Cuneo Mario Pesucci, c'era anche anche Giovanni Viviani, 51 anni, nato a Grosseto ma residente nel Cuneese, ispettore e responsabile di una sezione del padiglione "Gesso" che ospita i detenuti cosiddetti comuni per differenziarli da quelli in "41 bis".

[…] Tutto sarebbe nato dalla voglia di punizione per la protesta che quattro detenuti di origini pakistane avevano messo in atto nel pomeriggio per far sì che il connazionale della cella vicino venisse visitato, essendo in preda a forti dolori. Nella ricostruzione Viviani, insieme ai colleghi, sarebbe entrato nella cella sferrando calci, pugni oltre che proferire insulti e minacce.

Sarebbe sempre lui che, quando la scena si spostò vicino all'infermeria, avrebbe interrotto la visita in corso del medico di turno per dire che […] non erano da visitare prima di essere messi in isolamento «perché stanno tutti bene». Comportamenti, parole e provvedimenti che la Procura sta vagliando «con i piedi di piombo», come ha dichiarato il capo dell'ufficio, Onelio Dodero.

[…] Uno dei pakistani malmenati la mattina del 21 aveva il colloquio con il proprio avvocato che, vedendolo con il volto tumefatto, fece immediata segnalazione. […] Bruno Mellano, Garante regionale del Piemonte, è tra quelli che la Procura ha sentito nel corso delle indagini: «Più volte a Cuneo ho ricevuto e trasmesso segnalazioni in particolare sulla gestione dell'isolamento che avviene in cinque stanze nel seminterrato: è stato richiesto di mettere le telecamere in quei corridoi». Riporta di aver avuto «segnalazioni, racconti, questioni da chiarire su Cuneo». «La procedura – dice-, in accordo col Garante nazionale, è pesare le cose che vengono dette e se appaiono serie si passa a chiedere di indagare».

