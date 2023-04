BRAD PITT È RIUSCITO A RIFILARE A QUALCHE ALLOCCONE IL VILLONE INFESTATO DI FANTASMI CHE AVEVA MESSO IN VENDITA A LOS ANGELES: UN MISTERIOSO ACQUIRENTE HA SBORSATO 40 MILIONI DI DOLLARI NONOSTANTE LA STORIA MACABRA DELLA RESIDENZA – LA PRECEDENTE PROPRIETARIA AVREBBE VISTO UNA PERSONA SUL FONDO DELLA PISCINA E UNA PRESENZA DAVANTI AL CAMINO. ALL’EPOCA RACCONTÒ GLI EPISODI A PITT, MA LUI ACQUISTÒ LA CASA LO STESSO PENSANDO CHE…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Non è proprio la grande villa al 57 Boulevard di Westfield NJ. In quanto a inquietanti presenze, però, la magione che è appena riuscito a vendere Brad Pitt non ha nulla da invidiare. E, nonostante sembri sul serio infestata dai fantasmi, l’ex marito di Angelina Jolie è riuscito a vendere l’enorme e lussuosa proprietà a Los Angeles a un prezzo venti volte superiore a quello che aveva sborsato per comprarla: 40 milioni di dollari.

Stiamo parlando della casa in cui sono cresciuti i sei figli avuti con l’ex moglie, quella che, secondo la precedente proprietaria Cassandra Peterson (icona dell’horror oggi settantunenne nota come Elvira, la regina delle tenebre), sarebbe stata infestata.

Pitt era stato informato

Sì, Brad Pitt era a conoscenza del fatto che la casa fosse infestata dagli spettri. La proprietaria, infatti, ha raccontato a «People» di averlo informato che «molte cose strane erano successe nella casa da quando vi ci eravamo trasferiti. E lui ne era entusiasta. Pensava fosse molto figo».

[…]Cassandra Peterson (già il nome è intonato) ha descritto per bene le stranezze cui avrebbe assistito fra le mura della casa. Nell’ordine: un fantasma seduto al pianterreno davanti al camino e una persona che fluttuava sul fondo della piscina nuotando in tondo.

Gli eventi spettrali sarebbero iniziati poco dopo il trasferimento nella casa insieme all’ex marito, il musicista e produttore Mark Pierson: «Abbiamo fatto venire un sacerdote per fare un esorcismo», ha raccontato. […]

La storia macabra della villa

La storia della Briarcliff Manor in effetti è da brividi. La villa era stata costruita nel 1910 per un magnate del petrolio. Negli anni ’60, prima ancora di Cassandra Peterson, nella villa aveva vissuto anche Mark Hamill, l’attore di Star Wars, che però se ne andò dopo che il suo compagno di stanza si tolse la vita. Come se non bastasse, sembra che la casa sia stata anche scenario di una morte sospetta dopo che un’artista dello Ziegfield Follies fu trovata morta nella piscina.

