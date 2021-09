4 set 2021 10:00

BRANSON SI E' PRESO TROPPO SPAZIO - STOP DELLA FAA AI VOLI SPAZIALI DELLA VIRGIN: SECONDO L'AGENZIA AMERICANA DELL'AVIAZIONE DURANTE IL VOLO DI LUGLIO, CHE HA PORTATO RICHARD BRANSON NELLO SPAZIO, C'E' STATA UNA DEVIAZIONE DELLA TRAIETTORIA - ORA E' STATA APERTA UN'INDAGINE PER VERIFICARE CHE NON SIA STATA MESSA IN PERICOLO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - IL PROSSIMO VOLO, PROGRAMMATO PER FINE MESE, NON POTRA' QUINDI DECOLLARE FINO A CHE...