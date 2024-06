21 giu 2024 18:53

IN BRASILE NON SI SCHERZA CON LA GIUSTIZIA - UN 30ENNE RISCHIA 17 ANNI DI CARCERE PER AVER ROTTO UN OROLOGIO STORICO DURANTE IL TENTATO GOLPE DEL 2023 A BRASILIA, QUANDO I SOSTENITORI DELL'EX PRESIDENTE JAIR BOLSONARO INVASERO E DEPREDARONO LE SEDI ISTITUZIONALI - L'UOMO È COLPEVOLE, TRA GLI ALTRI REATI, DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ARMATA, ABOLIZIONE VIOLENTA DELLO STATO DI DIRITTO DEMOCRATICO E… - VIDEO