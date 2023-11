7 nov 2023 17:20

BREAKING BAD ALLA MENEGHINA - A MILANO, I CARABINIERI HANNO ARRESTATO UN 41ENNE CHE AVEVA TRASFORMATO UN BOX AUTO IN UN LABORATORIO PER CREARE HASHISH - DENTRO ALL'"OFFICINA", I MILITARI HANNO TROVATO OLTRE 135 CHILI DI CANNABIS IN POLVERE, DESTINATI A DIVENTARE PANETTI DI DROGA, OLTRE A 3.250 EURO IN CONTANTI, DUE PRESSE IDRAULICHE, UNA IMPASTATRICE DA CUCINA INDUSTRIALE E PERSINO…