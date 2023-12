BREVETTO E CASTIGO - JOE BIDEN NON HA SALVATO APPLE: IL PRESIDENTE AMERICANO NON HA POSTO IL VETO CHE AVREBBE PERMESSO DI RIMETTERE IN COMMERCIO GLI APPLE WATCH SERIE 9 E ULTRA 2. DUE MESI FA LA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO AVEVA BLOCCATO LA VENDITA DEI NUOVI MODELLI DI SMARTWATCH, PER I QUALI APPLE AVREBBE "RUBATO" LA TECNOLOGIA PER LA MISURAZIONE DELL'OSSIGENO NEL SANGUE A UNA COMPAGNIA CALIFORNIANA - LA SOCIETÀ FONDATA DA STEVE JOBS ANNUNCIA IL RICORSO: "UN DANNO IRREPARABILE"

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per "La Repubblica"

Joe Biden non ha usato i suoi poteri per salvare Apple. L'amministrazione americana ha confermato il divieto di vendita negli Stati Uniti di due nuovi modelli di Apple Watch, perché avrebbero violato i diritti sui brevetti di una compagnia californiana specializzata in tecnologia sanitaria.

La decisione è arrivata due mesi dopo quella presa dalla Commissione per il commercio che, a ottobre, aveva bloccato la commercializzazione degli smartwatch, contestando alla multinazionale di Cupertino l'aver utilizzato tecnologie prodotte da Masimo Corporation per misurare l'ossigeno nel sangue attraverso la lettura del battito. Biden aveva tempo fino a Natale per revocare il provvedimento. Ma, come nelle previsioni, non si è mosso. […]

Apple, che ha presentato ricorso alla corte d'appello federale poche ore dopo l'annuncio di questo provvedimento, aveva già fermato la vendita online dei modelli Series 9 e Ultra 2. […] È una decisione, spiegano i legali del Big Tech, che impatta un mercato da diciassette miliardi di dollari. «Noi - ha commentato la compagnia - siamo fortemente in disaccordo con la decisione della Commissione e stiamo adottando tutte le misure per rendere disponibili il prima possibile per i nostri clienti negli Stati Uniti Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2». Il ricorso è contenuto in un documento di quindici pagine.

Ora l'ultima parola spetta alla Corte d'Appello dopo che Biden non ha usato il potere di revoca. È raro che un presidente metta il veto a una decisione presa dalla sua stessa amministrazione, ma c'è un precedente: nel 2013 l'allora presidente Barack Obama usò la sua autorità per fermare il divieto di importazione di alcuni modelli di iPhone e iPad, bloccato per una causa legale con Samsung. Il resto della vicenda è in mano agli avvocati. Apple nega di aver utilizzato brevetti di Masimo per la creazione di misuratori di ossigeno nel sangue.

Nell'ottobre dell'anno scorso la multinazionale ha presentato due controdenunce per violazione di brevetti nei confronti della compagnia californiana. I legali di Apple ritengono che il provvedimento porterà alla compagnia «un danno irreparabile» e priverà gli americani di uno strumento prezioso per misurare lo stato di salute. Nel frattempo le catene americane che vendono i nuovi smartwatch Apple non andranno in perdita: potranno vendere quelli già presenti sugli scaffali fino a esaurimento scorte. Vista la situazione attuale, è probabile che basteranno pochi giorni per esaurire la merce.

