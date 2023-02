CON LA BREXIT, LA VITA E' BREVE... - NEL REGNO UNITO, UNO DEI 7 PAESI PIU' RICCHI E POTENTI AL MONDO, A TRE ANNI DALL'USCITA DALL'UNIONE EUROPEA, DILAGANO LA POVERTÀ E MALNUTRIZIONE MINORILE - CIRCA UN TERZO DEI BAMBINI NON HANNO ABBASTANZA CIBO E LE RICHIESTE DI PASTI GRATIS A SCUOLA (CAUSA REDDITO FAMILIARE BASSO) SONO AUMENTATE VERTIGINOSAMENTE...

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Che tragico paradosso. Il Regno Unito è uno dei sette Paesi più ricchi e potenti al mondo […] Eppure, la povertà minorile dilaga: oggi sono 4,3 milioni i bambini poveri oltremanica, ossia 3 su 10, secondo l’associazione Children’s Society. E a causa di crisi energetica e inflazione, nel 2023 potrebbero arrivare a 5 milioni. Del resto, solo nel 2020 c’era stato un aumento del 107% di piccoli che le famiglie non riescono a sfamare.

[…] Nel giorno del terzo anniversario della concretizzazione definitiva della Brexit […] Si susseguono allarmi e segnalazioni di bambini che arrivano a scuola nervosi, indeboliti, con scarsa capacità di concentrazione, vestiti male, affamati. […]

Per insegnanti, associazioni e addetti ai lavori, è la tempesta perfetta: povertà crescente, inflazione al 9,5% e crisi energetica per 3 miliardi di euro di aggravio totale sui budget di scuole e istituzioni locali, un’economia più ingolfata di altre causa Brexit. Come ha scritto il Guardian , nel 2022 i bambini con diritto a pasti gratis a scuola (causa reddito familiare basso) sono stati ufficialmente 1,9 milioni, ossia il 22%. Nel 2019 erano il 15%. […]

Ma l’emergenza più grave resta nel depresso Nord, a Blackpool, nelle Midlands e alla stessa periferia di Manchester, dove addirittura il 40% dei bambini ha diritto a mangiare gratis a scuola. Per loro, tragicamente, è l’unico vero (e caldo) pasto della giornata. […] Per colmare il vuoto istituzionale, si muovono anche gli insegnanti: il 58% di loro, secondo il sindacato femminile Nasuwt (National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers), ha donato cibo e vestiti agli studenti più disagiati. […]

Si attivano pure le stelle del calcio. Il più celebre e impegnato di tutti è l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford. Infanzia difficile («mamma non poteva comprarmi più di uno yogurt»), due anni fa ha costretto il governo Johnson a non ridurre la quota di pasti gratis ai bambini. […]

