Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

Brianna Coppage, giovane insegnante di inglese in un liceo di Franklin County, nel Missouri, ha annunciato la sua decisione: farà l’amore e non la guerra. Sessant’anni dopo lo slogan pacifista sul Vietnam lanciato della controcultura americana, il messaggio assume un significato diverso.

“Non voglio fare la guerra al distretto scolastico - ha spiegato la professoressa su Messenger - sono davvero pronta per la pace”. Si dedicherà a tempo pieno con il marito a girare video porno per la piattaforma online OnlyFans. “Io so - ha aggiunto - che niente sarà più come prima ma credo che sia davvero la scelta migliore”. Coppage, che ha lasciato il suo lavoro commuovendosi durante la diretta online, si è dimessa da insegnante dopo che il 27 settembre una scuola a nord di St. Louis, la St. Clair High School, l’aveva sospesa, travolta dallo scandalo.

Il caso è nato quando studenti, genitori e docenti hanno scoperto che di giorno Coppage era un’appassionata insegnante di inglese, ma la sera diventava protagonista di video a luci rosse, mostrando il suo corpo tatuato. Il motivo, ha spiegato la prof, è stato soprattutto economico: con uno stipendio di 42 mila dollari l’anno non era in grado di ripianare il debito scolastico contratto per potersi pagare gli studi universitari.

I video trasmessi sul suo canale di OnlyFans le garantiscono tra gli 8 e i 10 mila dollari al mese, più del doppio del suo salario di insegnante. Il sito offre un servizio di intrattenimento attraverso l’abbonamento. I creatori di contenuti guadagnano dagli utenti che si iscrivono.

Le performance domestiche della professoressa hanno conquistato migliaia di fans, il suo nome è diventato virale sui social ed è sbarcato anche in Asia. Qualcuno le ha offerto di girare film porno, ma il suo caso ha riportato in superficie il dramma dei debiti scolastici accumulati da milioni di americani, incapaci di ripagare il debito accumulato per pagarsi gli studi. In molti casi la cifra da restituire supera i 200 mila dollari.

Per studiare nelle università maggiori servono anche 70-80 milioni di dollari l’anno. Chi non ha la scholarship deve spesso accendere un mutuo per coprire i costi. Poi, una volta trovato il lavoro, l’ex studente comincerà a ripagare il debito. Ma non è facile. Centinaia di migliaia di americani sono costretti ad accettare qualsiasi secondo lavoro per liberarsi dal debito: medici finiscono per fare anche gli autisti per Uber, analisti finanziari fanno i delivery boy porta a porta. […]

