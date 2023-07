11 lug 2023 15:18

BRIANZA FAR WEST - A SEREGNO, VICINO A MONZA, UN UOMO È RIMASTO FERITO GRAVEMENTE DOPO CHE UN COMMANDO ARMATO, A BORDO DI UN FURGONE, HA SPARATO CONTRO LA SUA AUTO AL TERMINE DI UN INSEGUIMENTO - IL 56ENNE, DI ORIGINI CALABRESI, È STATO RAGGIUNTO DA ALMENO DUE COLPI, ED È STATO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI. NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA - GLI ATTENTATORI SONO SCAPPATI SUBITO DOPO IL BLITZ...