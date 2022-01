26 gen 2022 14:01

BRIATORE GIUSTIZIATO DALLA GIUSTIZIA - SECONDO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA NON FRODÒ IL FISCO NELLA VICENDA DELLO YACHT FORCE BLUE: REVOCATI LA CONFISCA E IL SEQUESTRO DI OLTRE 3 MILIONI, LA SENTENZA ORA È DEFINITIVA - PECCATO CHE INTANTO LA BARCA SE LA SIA AGGIUDICATA ALL'ASTA L'EX PATRON DELLA FORMULA 1 ECCLESTONE PER 7 MILIONI, A FRONTE DI UNA STIMA DI 20 MILIONI - LA CASSAZIONE AVEVA ANNULLATO PER DUE VOLTE LE DECISIONI DEI MAGISTRATI GENOVESI...