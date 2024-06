16 giu 2024 16:36

BRICS, CHE BRICCONI! – I PAESI DEL SUD GLOBALE, GUIDATI DA INDIA, BRASILE, SUDAFRICA E ARABIA SAUDITA, NON FIRMANO LA DICHIARAZIONE FINALE DEL VERTICE PER LA PACE IN SVIZZERA. UN COMUNICATO INNOCUO IN CUI SI AFFERMANO BANALITÀ COME LA NECESSITÀ DI RESTITUIRE I BAMBINI DEPORTATI E PRESERVARE LA SICUREZZA ALIMENTARE. TROPPO PER QUELLA MANCIATA DI PAESI CHE CONSERVA OTTIMI RAPPORTI CON MOSCA – BIN SALMAN SI CANDIDA A MEDIATORE “PRAGMATICO”