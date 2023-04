LA BRIGATA WAGNER HA LE ORE CONTATE – SECONDO L’INTELLIGENCE BRITANNICA, LA RUSSIA STA CERCANDO DI SPONSORIZZARE E SVILUPPARE SOCIETÀ MILITARI PRIVATE PER SOSTITUIRE IL GRUPPO DI MERCENARI FONDATO DA PRIGOZHIN. L’EX “CHEF DI PUTIN” È IN DIFFICOLTÀ: IL BAR DOVE È STATO FATTO SALTARE IN ARIA VLADLEN TATARSKY ERA DI SUA PROPRIETÀ (E LA VITTIMA UN SUO SOSTENITORE). LUI PROVA A FAR CREDERE DI AVER PRESO BAKHMUT PER RISOLLEVARE LE SUE QUOTAZIONI CON PUTIN. MA ORMAI È TROPPO TARDI

EVGENY PRIGOZHIN E LA PRESUNTA CONQUISTA DI BAKHMUT

1. GB, MOSCA PENSA A SOSTITUIRE IL GRUPPO WAGNER

(ANSA) - La Russia sta probabilmente cercando di sponsorizzare e sviluppare società militari private per sostituire, prima o poi, il Gruppo Wagner nel suo importante ruolo di combattimento in Ucraina: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence.

L'operazione avviene sullo sfondo della faida tra il Ministero della Difesa russo e l'esercito privato controllato da Yevgeny Prigozhin, ricorda il rapporto pubblicato su Twitter, sottolineando che la leadership militare russa vuole probabilmente un gruppo su cui avere un maggiore controllo. Tuttavia, attualmente nessun'altra milizia privata russa si avvicina alle dimensioni o alla potenza di combattimento della Wagner.

vladlen tatarsky parla a san pietroburgo

Mosca, aggiungono gli esperti di Londra, probabilmente vede vantaggi nell'uso di queste società in quanto sono meno vincolate dai limitati livelli retributivi e dall'inefficienza che riducono l'efficacia dell'esercito regolare. La leadership russa, inoltre, ritiene che le pesanti perdite subite da queste milizie saranno meglio tollerate dalla società russa rispetto alle perdite dell'esercito regolare.

2. LA WAGNER E LA FINTA PRESA DI BAKHMUT IL GRANDE FAKE PER MASCHERARE LE DIFFICOLTÀ

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per “La Stampa”

La bomba che esplode in un bar di sua proprietà – rinominato pomposamente «Patriot» da quello che era uno «Street food» specializzato in «birra, salsicce e wurstel», come si pubblicizzava – arriva quando Evgeny Prigozhin si trovava in un momento delicato. Poche ore dopo che il blogger militarista Vladlen Tatarsky è stato ucciso da una bomba sul palco del locale pietroburghese, il capo del gruppo Wagner è apparso in uno strano video girato, secondo lui, a Bakhmut.

Yevgeny Prigozhin

Viene ripreso nel tondino verde di un obiettivo di visione notturna, bardato con casco, mimetica e giubbotto antiproiettile come uno dei suoi militari. Spiega che si trova a Bakhmut, ormai «giuridicamente nelle mani della Federazione Russa», in quanto starebbe per piazzare la bandiera russa sopra il municipio locale. […]

Una messinscena che non viene confermata non solo dai militari ucraini, ma nemmeno dal ministero della Difesa di Mosca, notoriamente ai ferri corti con l'armata semiprivata di Prigozhin. Bakhmut resta ucraina, e Kyiv promette di riprendersela a breve. […] il filmato di Prigozhin […] è costruito per chi sta a Mosca, anzi, forse per un utente molto preciso, quello che aveva ordinato al suo esercito di portargli Bakhmut e il Donbass entro la fine di marzo. […]

vladlen tatarsky

[…] Sulla bandiera che sventola davanti alla telecamera ha scritto il nome di Tatarsky, arruolandolo così nel suo clan ideologico. Una mossa che ha fatto circolare nei canali Telegram russi […] l'ipotesi cospirazionista che sia stato proprio Prigozhin ad aver fatto saltare il suo bar con un pubblico di estrema destra nazionalista. Un pretesto per mostrarsi vittima, per colpire la sensibilità di Vladimir Putin, che da pietroburghese difficilmente sarebbe rimasto indifferente a una bomba nel centro della sua città, forse per ottenere una di quelle udienze sempre più faticose da strappare al capo di Stato.

DARYA DUGINA VLADLEN TATARSKY

[…] Che Prigozhin sia in difficoltà appare evidente non solo dalle sue litigate pubbliche con i generali. Il «cuoco di Putin» ha scommesso tutto su Bakhmut, convinto che chi avrebbe portato a Putin sul piatto l'inespugnabile città ucraina avrebbe vinto la sua fiducia, che alla corte del Cremlino si traduce in medaglie, appalti e potere. Invece l'assedio si è rivelato un tritacarne per i detenuti reclutati da Wagner, e la propaganda di Prigozhin non ha potuto nulla contro gli intrighi dei generali. […] Se Bakhmut resta ucraina, per Prigozhin sarà difficile risollevare le sue quotazioni al Cremlino.

3. LA WAGNER DAL CAMPO ANNUNCIA DI NUOVO: «BAKHMUT È NOSTRA» MA KIEV NEGA: RESISTIAMO

yevgeny prigozhin

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Ormai pochi lo prendono sul serio, per il semplice fatto che è diventata un’abitudine, anzi un vizio: ogni volta che Yevgeny Prigozhin si trova in difficoltà annuncia «bombastico» che i suoi mercenari della brigata Wagner stanno vincendo la battaglia di Bakhmut. Non è vero, non è mai stato vero, non oggi e non nel passato, ma sembra che a lui importi poco di essere smentito dai comandi ucraini e dalla realtà bellica sul terreno.

[…] Le sue parole sono giunte infatti poche ore dopo l’assassinio del suo vecchio amico Maksim Fomin, il nazionalista estremista blogger ucciso due giorni fa mentre teneva una conferenza a San Pietroburgo.

putin Yevgeny Prigozhin

«Non credo che i responsabili vadano cercati tra gli ucraini», si è premurato di dire, smentendo coloro che tra gli uomini del regime di Putin vorrebbero gettare acqua sul fuoco delle polemiche interne, puntando invece il dito contro Kiev. Per Prigozhin l’uccisione del suo amico costituisce un avvertimento: in questo momento di difficoltà, mentre gli ucraini stanno resistendo bene e addirittura paiono in procinto di lanciare la loro controffensiva di primavera grazie agli enormi quantitativi di armi e munizioni spediti dagli alleati occidentali, anche lui rischia grosso.

DARIA TREPOVA - LA PRESUNTA RESPONSABILE DELL ATTENTATO A VLADLEN TATARSKY

Mosca non tollera più le critiche, neppure quelle che giungono «da destra» e dai super nazionalisti come lui impegnati a cancellare l’Ucraina indipendente dalla faccia della Terra. […]

il video di evgeny prigozhin da bakhmut 6 attentato a san pietroburgo DARYA TREPOVA DOPO L ATTENTATO A VLADLEN TATARSKY DARYA TREPOVA VLADLEN TATARSKY attentato a san pietroburgo DARYA TREPOVA DOPO L ATTENTATO A VLADLEN TATARSKY attentato a vladlen tatarsky consegna della statuetta a vladlen tatarsky attentato a vladlen tatarsky san pietroburgo darya trepova dopo l arresto DARIA TREPOVA - LA PRESUNTA RESPONSABILE DELL ATTENTATO A VLADLEN TATARSKY darya trepova darya trepova arriva al bar di san pietroburgo con la statuetta esplosiva dmitry rylov daria trepova darya trepova arresto vladlen tatarsky con la stautetta darya trepova arresto darya trepova dopo l arresto esplosione san pietroburgo attentato a san pietroburgo darya trepova dopo l arresto attentato a san pietroburgo Yevgeny Prigozhin vladlen tatarsky il video di evgeny prigozhin da bakhmut 2 evgheny prigozhin nell obitorio 2 evgheny prigozhin 3 Evgeny Prigozhin in divisa militare