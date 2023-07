BRITNEY SPEARS HA RACCONTATO DI ESSERE STATA SCHIAFFEGGIATA A LAS VEGAS DA UN MEMBRO DELLA SICUREZZA DEL CESTISTA FRANCESE VICTOR WEMBANYAMA, GIOVANE SPERANZA DELL'NBA - LA SPEARS HA SPIEGATO DI AVER VISTO IL GIOCATORE ALL'INGRESSO DEL RISTORANTE DI UN HOTEL: "HO DECISO DI AVVICINARMI A LUI E CONGRATULARMI E DATO CHE C'ERA MOLTO RUMORE, GLI HO DATO UN COLPETTO SULLA SPALLA PER ATTIRARE LA SUA ATTENZIONE. HO RICEVUTO UN CEFFONE CHE MI HA FATTO QUASI CADERE…”

BRITNEY SPEARS VICTOR WEMBANYAMA

(ANSA-AFP) - LOS ANGELES (USA), 07 LUG - La pop star Britney Spears ha detto di essere stata schiaffeggiata a Las Vegas da un membro della sicurezza del cestista francese Victor Wembanyama, giovane speranza dell'Nba, un incidente per il quale la cantante ha presentato denuncia. Su Instagram la Spears ha spiegato di aver visto mercoledì sera Wembanyama, attualmente in Nevada per giocare il suo primo match con i San Antonio Spurs, all'ingresso del ristorante di un hotel.

VICTOR WEMBANYAMA BRITNEY SPEARS

"Ho deciso di avvicinarmi a lui e congratularmi per il suo successo. Dato che c'era molto rumore, gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione", ha spiegato. "La sua sicurezza poi mi ha schiaffeggiato". Il colpo "mi ha quasi fatto cadere e mi ha strappato via gli occhiali", ha aggiunto. La polizia di Los Angeles ha confermato di aver aperto un'inchiesta per "colpi e lesioni", senza specificare l'identità della vittima. "Non sono stati emessi arresti o citazioni. Al momento non verranno forniti ulteriori dettagli", ha affermato. Wembanyama ha confermato l'incidente, spiegando di aver appreso solo dopo il fatto del coinvolgimento della cantante.

VICTOR WEMBANYAMA BRITNEY SPEARS