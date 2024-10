31 ott 2024 18:19

I BRIVIDI? AL MASSIMO PER I MOSTRI HALLOWEEN, DI SICURO NON PER IL FREDDO – PER IL PONTE DI OGNISSANTI CI SARANNO SOLE SPLENDENTE E TEMPERATURE MITI IN TUTTA ITALIA. TUTTO MERITO DI UN ANTICICLONE NORDAFRICANO CHE PORTERÀ CALDO IN QUASI TUTTA LA PENISOLA, CON PUNTE DI 28 GRADI IN SARDEGNA E SICILIA…