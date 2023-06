3 giu 2023 12:30

BRIVIDO FELINO - UN GATTO SELVATICO STA TERRORIZZANDO UNA CITTADINA DELLA FLORIDA: È AGGRESSIVO E ATTACCA LE PERSONE, MANDANDOLE IN OSPEDALE – L’ANIMALE È STATO GIÀ RIBATTEZZATO “GATTO SQUILIBRATO”: ALCUNE PERSONE SONO STATE RICOVERATE DOPO CHE IL MICIO LE HA MORSE. SONO SCESE IN CAMPO ANCHE LE FORZE DELL’ORDINE, CHE HANNO MESSO IN GUARDIA LA POPOLAZIONE. SONO STATE ANCHE PIAZZATE TRAPPOLE PER CATTURARLO, MA…