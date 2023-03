BRIVIDO FELINO! “O ME O IL GATTO”. E LA RAGAZZA SCELSE IL MICIO – IL DRAMMA DI UN POVERO FIDANZATO ALLERGICO AI FELINI CHE HA MESSO LA COMPAGNA DI FRONTE A UNA SCELTA DOPO L’ENNESIMA GIORNATA CON I FAZZOLETTINI IN MANO – I DUE ERANO ANDATI A CONVIVERE, MA POCO DOPO L’ALLERGIA SI È AGGRAVATA E LUI HA SVILUPPATO ORTICARIA E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE. MA QUANDO HA CHIESTO ALLA FIDANZATA DI TROVARE UNA SOLUZIONE, LEI…

Da www.blitzquotidiano.it

O tua madre o me, passi. Ma non mettete una fidanzata di fronte all’alternativa secca, o il tuo gatto o me. Alle viste, brutte sorprese. E se siete allergici ai felini peggio per voi.

O me o il gatto! E lei scelse il felino

Sembra di ricavare questa lezione da un post su Reddit (lo rilancia il Daily Mirror) di un ragazzo inglese piantato dalla ragazza. Il suo post assomiglia a una richiesta di aiuto più che a uno sfogo.

“La mia mia ragazza ha 23 anni e io 24 – scrive – ci frequentiamo da un paio d’anni e ora abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Le ho chiesto di trasferirsi nel mio appartamento, più grande del suo, e lei è arrivata felice con il suo quattro zampe, Riley, 8 anni.

Il post su Reddit del ragazzo inglese

Tutto fantastico se non fosse che la mia allergia al pelo del gatto si è ora manifestata in tutti i suoi peggiori effetti. Quando stavamo a casa sua, i sintomi erano così lievi che li sopportavo tranquillamente e, soprattutto, tra un colpo di tosse e occhi che mi lacrimavano, davo la colpa al polline, visto che nell’abitazione c’erano diverse piante.

Dopo che è arrivata a casa mia, però, le cose sono peggiorate e la mia allergia si è decisamente aggravata. Ho iniziato a sviluppare orticaria, tosse forte e insistente, è diventato difficile anche respirare. Ho provato a cercare farmaci nuovi e ho assunto tre diversi antistaminici ma, purtroppo, la situazione non è migliorata.

Le ho provate tutte ma, alla fine, non uscendone fuori, ho deciso di chiedere alla mia compagna di dare via Riley. Le ho anche scritto una lista di amici e conoscenti che potrebbero ospitarla…”.

Risultato? “Si è arrabbiata molto – prosegue il post del fidanzato – ed è uscita di casa, con Riley in braccio”. Finale dunque sospeso, sebbene non sia prudente puntare sull’happy end finale. Più prevedibili le reazioni social: c’è sempre qualcuno a spiegarci come dovremmo vivere.

