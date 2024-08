25 ago 2024 11:12

BRIVIDO FELINO – ATTIMI DI PANICO ALLO ZOO DI BRIDGETON, IN NEW JERSEY: UNA DONNA È ENTRATA NEL RECINTO DELLE TIGRI E HA CERCATO DI ACCAREZZARNE UNA, CHE PER POCO NON LE HA STACCATO LA MANO A MORSI – PER FORTUNA, LA SVALVOLATA È RIUSCITA A TIRARE INDIETRO IL BRACCIO IN TEMPO, POI SE N’È ANDATA SPAVENTATA. NON PRIMA DI METTERSI IN POSA PER UNA FOTO… - VIDEO