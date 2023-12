28 dic 2023 18:44

BROOKE, LA PORTI UN BACIONE A FIRENZE - LA MODELLA 58ENNE, BROOKE SHIELDS, È IN VACANZA IN TOSCANA CON LA FIGLIA DI 20 ANNI, ROWAN FRANCIS HENCHY - QUANDO AVEVA LA META' DELLA SUA ETA' LA MAMMA AVEVA GIA' POSATO NUDA PER "PLAYBOY", A 11 INTERPRETÒ UNA PROSTITUTA BAMBINA IN "PRETTY BABY", A 14 SFILÒ PER "VOGUE" E A 15 APPARÌ (SEMPRE NUDA) IN "LAGUNA BLU" - I FLIRT CON IL FIGLIO DI JFK E MICHAEL JACKSON...