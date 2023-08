17 ago 2023 17:33

BRUCE, FATTENE UNA RAGIONE: NON SEI PIÙ UN RAGAZZINO – IL 73ENNE BRUCE SPRINGSTEEN HA RINVIATO DUE CONCERTI NEGLI STATI UNITI “A CAUSA DI UN MALORE”. SECONDO LA "CNN" NON È NULLA DI GRAVE: IL “BOSS” SI STAREBBE PRENDENDO SOLO UN PO’ DI TEMPO PER RIPOSARE – SPRINGSTEEN HA APPENA CONCLUSO IL TOUR IN EUROPA E ORA È VOLATO OLTREOCEANO PER CONTINUARE A CANTARE NEGLI STATI UNITI. GODERSI LA MERITATA PENSIONE, NO? - VIDEO