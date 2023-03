7 mar 2023 19:30

UNA BRUTTA FINI – GIANFRANCO FINI SI È PRESENTATO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI NEL PROCESSO SULLA COMPRAVENDITA DELLA CASA DI MONTECARLO E HA SCARICATO TUTTE LE COLPE SULLA COMPAGNA ELISABETTA TULLIANI E SU SUO FRATELLO GIANCARLO: “SONO STATO RAGGIRATO” – L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA È ACCUSATO DI RICICLAGGIO PER LA VICENDA DELL'ABITAZIONE LASCIATA IN EREDITÀ AD AN DALLA CONTESSA ANNAMARIA COLLEONI E POI, NEL 2008, SVENDUTA PER 300MILA DOLLARI A GIANCARLO TULLIANI…