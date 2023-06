24 giu 2023 19:10

BRUTTE NOTIZIE PER BRIATORE: NESSUN RISARCIMENTO PER LA VENDITA ALL’ASTA DEL SUO MAXI-YACHT FORCE BLUE. ANCHE LA CASSAZIONE DICE NO AL RICORSO DEL MANAGER- IL BULLONAIRE NON VEDRÀ MAI I 19 MILIONI DI EURO CHE CHIEDEVAALLO STATO COME RIMBORSO PER LO “SCIPPO” DEL SUO YACHT FORCE BLUE...