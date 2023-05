2 mag 2023 19:28

BRUTTE NOTIZIE PER I PIPPAROLI DELLO UTAH – I RESIDENTI DELLO STATO AMERICANO NON POSSONO PIÙ ACCEDERE A PORNHUB DOPO CHE È STATA APPROVATA UNA LEGGE IN CUI SI CHIEDE LA VERIFICA DELL’ETÀ DELL’UTENTE – LA MOSSA NON È PIACIUTA AL SITO HOT CHE HA DECISO DI BLOCCARE I SUOI CONTENUTI: “FORNIRE LA TUA CARTA D'IDENTITÀ OGNI VOLTA CHE DESIDERI VISITARE UNA PIATTAFORMA PER ADULTI NON È LA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE PER PROTEGGERE I PIÙ PICCOLI…”