IL BRUTTO DELLA DIRETTA - ATTIMI DI PAURA NELLO STUDIO DI CANALE 1, IN COLOMBIA, DOVE UNA PRESENTATRICE TV È SVENUTA MENTRE PRESENTATA IL PROGRAMMA “LO SÉ TODO”: LA 35ENNE SI È MESSA LE MANI DAVANTI AL VISO PRIMA DI CROLLARE SUL PAVIMENTO – IL CO-PRESENTATORE HA INTERROTTO LA TRASMISSIONE MENTRE ANDAVA IN SOCCORSO DELLA DONNA CHE… VIDEO

DAGONEWS

elianis garrido 5

Attimi di paura nello studio di Canale 1, in Colombia, dove una presentatrice tv è svenuta durante la diretta.

Elianis Garrido, 35 anni, stava conducendo il programma “Lo Sé Todo” quando si è portata le mani al volto ed è crollata sul pavimento. Il co-presentatore Ariel Osorio si è alzato rapidamente in piedi per chiedere un'interruzione pubblicitaria prima di correre a soccorrere la collega. Altre persone che lavoravano nello studio sono intervenute per dare una mano alla donna che è stata portata d’urgenza in ospedale.

elianis garrido 6

Il co-conduttore è tornato in onda per spiegare agli spettatori che Garrido aveva avuto problemi respiratori: «Va tutto bene, Eli sta bene. Sta facendo alcuni controlli. Alla mamma di Eli volevo dire che non ti devi preoccupare, ti chiamerà presto». Secondo una collega, Garrido aveva una brutta tosse da giorni. La donna non è ancora intervenuta per raccontare cosa le sia successo.

elianis garrido 4 elianis garrido 3 elianis garrido 2 elianis garrido 1