UN BRUTTO SEGNALE: LA GUERRA DIVENTA TOSSICA - DOPO L’ANNUNCIO DELLA GRAN BRETAGNA SULLA FORNITURA ALL’UCRAINA DI PROIETTILI A URANIO IMPOVERITO, SI RIAPRE IL DIBATTITO SULLO SPETTRO DELLE ARMI TOSSICHE: NATE NEGLI ANNI SETTANTA PER SMALTIRE LE SCORIE NUCLEARI, SONO STATE UTILIZZATE IN KUWAIT E NEI BALCANI, PERCHÉ SONO LE UNICHE IN GRADO DI CRIVELLARE I CARRI ARMATI. POI I REDUCI HANNO INIZIATO AD AMMALARSI…

Estratto dell’articolo di Gianluca Di Feo per www.repubblica.it

AEREI A 10

[…] I proiettili a uranio impoverito uniscono il sinistro futuro delle guerre nucleari agli antichi calcoli balistici dell'artiglieria, concependo una munizione presentata come la pallottola d'argento dei fumetti horror: l'unica in grado di sfondare qualsiasi corazza.

Anche la sua origine ha una doppia motivazione. Sfrutta infatti gli scarti della produzione del combustile per le centrali atomiche e delle testate per le bombe dell'Apocalisse: un enorme quantità di materiale a bassa radioattività ma che pone comunque problemi di stoccaggio. Ed ecco l'idea nata al Pentagono negli anni Settanta: poiché ha una densità altissima e basso prezzo, perché non trasformarlo nel dardo per crivellare i tank sovietici? Le prove hanno dimostrato che era più efficace del tungsteno e meno costoso. E così si risolveva pure lo smaltimento delle scorie...

AEREI A 10 1

Nel tramonto della Guerra Fredda si è cominciato a trasformarlo in proiettili, destinati a un numero selezionato di cannoni. In particolare, a quelli dei carri armati Abrams e agli Avenger - Vendicatore - ossia le micidiali armi a canne rotanti degli aerei A-10. […]

L'esordio è avvenuto nella campagna per la liberazione del Kuwait, con i tank di Saddam Hussein trapassati da queste munizioni, sparate a migliaia da terra e cielo. Poi i reduci hanno cominciato ad ammalarsi e sono iniziati gli interrogativi: non sarà colpa dell'uranio impoverito?

PROIETTILI CON URANIO IMPOVERITO

Il dubbio è stato riproposto dopo le operazioni nei Balcani, quando sindromi misteriose e devastanti hanno colpito pure i militari italiani mandati nelle zone dove gli A-10 statunitensi avevano distrutto i blindati serbi. […] Un fantasma velenoso, invisibile ma persistente intorno alle carcasse delle battaglie della Bosnia e del Kosovo. Che, come già in Iraq, è sospettato di avere trasmesso patologie alla popolazione.

Molti studi hanno negato un legame tra i proiettili e le malattie. Una ricerca del Commissario Ue alla Salute pubblicata nel 2010 sostiene che i livelli di contaminazione riscontrati in Kosovo sono "molto al di sotto della soglia di pericolo" […].

PROIETTILI CON URANIO IMPOVERITO 1

L'aspetto forse più raccapricciante è che non sono mai state messe al bando, neppure quando le missioni contro il terrorismo jihadista le hanno rese inutili, e colossi come General Dynamics le offrono ancora in catalogo. […]

Nemmeno il governo britannico, stando alle dichiarazioni, si è liberato delle munizioni - chiamate Jericho - costruite per i tank Challenger, e oggi starebbe per consegnarle all'Ucraina. Una scelta che apre tantissimi interrogativi. E che potrebbe non essere l'unica. Negli ultimi mesi è stata ventilata più volte la possibilità che gli Stati Uniti donino a Kiev i caccia A-10: aerei che impiegano esclusivamente i proiettili tossici.