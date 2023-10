16 ott 2023 22:57

BRUXELLES È BLINDATA – ABDESLAM JILIANI, L’UOMO CHE HA UCCISO DUE TIFOSI SVEDESI SPARANDO CON UN KALASHNIKOV, È ANCORA IN GIRO: DOPO TRE ORE E MEZZO DALL’ATTENTATO LA POLIZIA BELGA NON È ANCORA RIUSCITA A FERMARLO. CI SONO 35MILA PERSONE BLOCCATE ALLO STADIO, DOVE SI GIOCAVA LA PARTITA TRA BELGIO E SVEZIA E DOVE SAREBBE DIRETTO L’ATTENTATORE IN FUGA: LE AUTORITÀ VALUTANO COME FAR USCIRE I TIFOSI IN SICUREZZA – CHIUSE DIVERSE STAZIONI DELLA METRO. IL CENTRO DI CRISI NAZIONALE CONSIGLIA DI “EVITARE SPOSTAMENTI INUTILI”