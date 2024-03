26 mar 2024 17:46

PER BRUXELLES QUESTO MATRIMONIO ITA-LUFTHANSA NON S’HA DA FARE – IN 200 PAGINE DI OBIEZIONI, LA COMMISSIONE EUROPEA AVVISA IL TESORO ITALIANO E LA COMPAGNIA TEDESCA CHE L'OPERAZIONE RISCHIA DI ESSERE BOCCIATA SE NON SI RISOLVONO QUESTIONI LEGATE ALLA CONCORRENZA – VANNO TAGLIATE 39 TRATTE E RIDOTTO IL PESO DEI DUE VETTORI A LINATE – GIORGETTI ATTACCA: “L’UE OSTACOLA LA CREAZIONE DI UN CAMPIONE EUROPEO”. E LA COMMISSARIA VESTAGER (SEMPRE PRONTA A DIFENDERE GLI INTERESSI DI AIR FRANCE) REPLICA…