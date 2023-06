LE BUCHE DI ROMA TENGONO IN OSTAGGIO I DISABILI – LA STORIA DI CRISTINA, COSTRETTA IN SEDIA A ROTELLE, CHE NON PUÒ USCIRE DI CASA PERCHÉ LA STRADA DEL SUO QUARTIERE, SAN BASILIO, È TALMENTE MESSA MALE CHE RISCHIA DI RIBALTARSI E FINIRE IN OSPEDALE – IL RACCONTO: “SONO GIÀ CADUTA UN PAIO DI VOLTE LA CARROZZINA, LE RUOTE SI INCASTRANO NELLE BUCHE. DA SOLA NON POSSO FARCELA, OGNI VOLTA DEVO CHIEDERE A QUALCUNO DI ACCOMPAGNARMI”

Cristina non può uscire di casa, è ostaggio delle buche sull’asfalto. Accade anche questo a Roma, nel 2023: che una giovane disabile sia costretta a mettere da parte l'autonomia conquistata negli anni, a fatica. Lei che, disabile dalla nascita, di battaglie ne ha affrontate e vinte tante, ora non può uscire di casa perché le voragini sulla strada in cui abita sono insormontabili.

La strada sotto accusa è in via Alberto Enrico Folchi, nell’estrema periferia di San Basilio dove, tra le case popolari la voce di una giovane donna disabile ha il diritto di essere ascoltata. Mentre siamo lì con la macchina fotografica e la videocamera, in tanti si affacciano ai balconi, salutano Cristina e la incoraggiano: "diglielo che qui non funziona niente". […]

Cristina è costretta a restare chiusa in casa perché da sola, sulla sua sedia a rotelle, non può uscire. Rischia di cadere e farsi male e certo non può permetterselo: “Sono già caduta un paio di volte - spiega - la carrozzina si è ribaltata su un fianco perché le ruote si incastrano nelle buche. Da sola non posso farcela, ogni volta devo chiedere a qualcuno di accompagnarmi”.

Lungo la strada ci sono buche e crepe profonde, anche le auto rischiano grosso: "qui qualcuno si è spaccato la coppa dell'olio - assicura un uomo con il cane al guinzaglio. Ci dicono che i problemi di San Basilio sono altri: ma che vuol dire? Noi qui ci viviamo". […]

Le ruote si impuntano nelle buche, in altri punti si piegano per assecondare una crepa. Per spingere Cristina bisogna fare forza e fermarsi in continuazione, per cercare il centimetro di asfalto ridotto meglio. E il rischio è comunque troppo alto: «Se sbatto la testa posso perdere i sensi, rischio di finire in coma. Per questo da sola non esco». Cristina ha un'assistente che va ad aiutarla ma non può stare sempre con lei.

Via Folchi sembra terra nessuno: si trova a San Basilio, nella parte più esterna, vicino a strade già sistemate, ma resta abbandonata tra incuria e sporcizia. Oltre alle buche, infatti, ci sono erbacce e marciapiedi da sistemare. “Forse questa non è Roma? Siamo nelle case popolari e nessuno ci ascolta - continua Cristina - ho chiesto al municipio di aiutarmi ma negli anni nessuno è intervenuto. Tanti che abitavano qui sono dovuti andar via”. […]

