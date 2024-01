A BUCKINGHAM PALACE C'HANNO PRESO GUSTO A DARE LE NOTIZIE...A DUE A DUE – IL PALAZZO REALE BRITANNICO HA RESO NOTO CHE RE CARLO III È STATO DIMESSO DALLA LONDON CLINIC DOPO L'INTERVENTO SUBITO VENERDÌ SCORSO PER UNA CONDIZIONE "BENIGNA" ALLA PROSTATA E DOPO TRE NOTTI TRASCORSE IN OSPEDALE – LA NOTIZIA È STATA DATA POCHE ORE DOPO CHE ERA STATO ANNUNCIATO IL RITORNO A CASA DI KATE MIDDLETON…

(ANSA) - Re Carlo III, 75 anni, è stato dimesso dalla London Clinic dopo l'intervento subito venerdì scorso per una condizione "benigna" alla prostata e dopo tre notti trascorse in ospedale. Lo ha reso noto il palazzo reale britannico. Il sovrano è tornato nella sua residenza, accompagnato dalla regina consorte Camilla.

