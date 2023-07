IL BUCO DEL MAGGIO MUSICALE: IL BILANCIO PREVEDE UNA PERDITA DI CIRCA 2,7 MILIONI DI EURO - L’INCHIESTA SULLE SPESE PAZZE DELL’EX SOVRINTENDENTE PEREIRA, INDAGATO PER PECULATO – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CUTAIA CHIEDE UN'INIEZIONE DI "LIQUIDITÀ PER EVITARE IL DEFAULT": SERVE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 8 MILIONI ENTRO LUGLIO…

(ANSA) Il bilancio preventivo 2023 della Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino prevede "una perdita di circa 2,7 milioni di euro" che "non può che essere sostenuta mediante una contribuzione straordinaria dei soci fondatori e dei soci privati senza la quale sarà inevitabile valutare urgentemente la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali e alla sospensione delle attività". Così il bilancio consuntivo 2022 dell'ente lirico, redatto dal commissario straordinario Onofrio Cutaia che chiede un'iniezione di "liquidità per evitare il default": serve un contributo straordinario di 3 milioni e 5 milioni di liquidità.

"Gli impegni a tale contribuzione straordinaria - scrive Cutaia - dovranno essere acquisiti entro al massimo il prossimo mese di luglio e, in caso positivo, la Fondazione potrà proseguire la propria attività e procedere ad un piano di rilancio che progressivamente consolidi i risultati delle vendite e delle sponsorizzazioni". Per Cutaia lo "squilibrio finanziario aggravato oltremodo dallo squilibrio gestionale del 2022" richiede "un'urgente iniezione di liquidità per evitare il default" della Fondazione.

Per l'esercizio 2023 sono quindi necessarie risorse a "titolo di contributo straordinario per 3 milioni" e di ulteriori "5 milioni di liquidità o mediante conferimento da parte dei soci o, in subordine, quale finanziamento". Tali risorse, spiega ancora il commissario, potranno garantire la "continuità per l'esercizio 2023 pur dovendosi prevedere un'ulteriore contribuzione dei soci per 4 milioni" nell'esercizio 2024 al fine di poter procedere "con un sufficiente livello di confidenza ad una programmazione artistica adeguata alla storia ed al prestigio della Fondazione".

