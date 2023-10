UN BUCO NERO CHIAMATO TUNISIA - DA INIZIO ANNO OLTRE 92 MILA PERSONE SONO SBARCATE IN ITALIA DALLA TUNISIA DI SAIED: +330 PER CENTO (QUANTI JIHADISTI SI NASCONDONO TRA DI LORO?) – L’AUTOCRATE DI TUNISI, CHE RICATTA L'EUROPA CON L'ARMA DEI MIGRANTI, HA RESTITUITO I 60 MILIONI DI FONDI CHE BRUXELLES AVEVA VERSATO NELLE SCORSE SETTIMANE E INVOCA DAL FMI IL FINANZIAMENTO DA 2 MILIARDI ATTUALMENTE BLOCCATO. E COME RITORSIONE USA LA CARTA DEI MIGRANTI…

Sono in tutto 92.844 i migranti irregolari sbarcati in Italia dalle coste tunisine dall’inizio dell’anno al 19 ottobre, in aumento del 330 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. E’ quanto emerge dai dati del Viminale visti da “Agenzia Nova”.

Di questi solo 14.837 è di origine tunisina, pari al 10 per cento circa dei circa 140.006 migranti sbarcati complessivamente in Italia dall’inizio dell’anno. Il numero dei migranti irregolari di nazionalità tunisina è in aumento, con un’incidenza percentuale di circa il 16 per cento sulla rotta tunisina: un mese fa questa percentuale era di poco inferiore al 10 per cento circa.

Vale la pena ricordare che la Tunisia è esposta ad una forte pressione migratoria, dovuta all’esenzione dal visto per i cittadini di molti Paesi subsahariani a rischio migratorio (in particolare Guinea e Costa d’Avorio, le prime due nazionalità dichiarate dai migranti sbarcati in Italia) e all’operato di reti criminali subsahariane.

L’Italia, da parte sua, ha definito nuovi interventi mirati del valore totale di 10 milioni di euro per l’acquisto di nuovi equipaggiamenti e la realizzazione di rimpatri volontari assistiti, comprensivi di assistenza alla reintegrazione nei Paesi di origine e di sostegno economico utile all’avvio di micro-attività imprenditoriali.

Secondo quanto appresa da “Nova”, inoltre, è allo studio l’avvio di una possibile iniziativa quadrilaterale tra Italia, Libia, Tunisia, Algeria per rafforzare la cooperazione nel campo dei rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine dei migranti irregolari.

