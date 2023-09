IL BUCO NERO DELLA GIUSTIZIA AMERICANA - IL 72ENNE AFROAMERICANO LEONARD MACK È STATO SCAGIONATO DA UN'ACCUSA DI STUPRO DOPO 48 ANNI, NELLO STATO DI NEW YORK – DECISIVO IL TEST DEL DNA, CHE HA PERMESSO DI INDIVIDUARE E ARRESTARE IL VERO COLPEVOLE – MACK AVEVA SCONTATO UNA CONDANNA DI SETTE ANNI E MEZZO NEL CARCERE DI SING SING, MA AVEVA PASSATO IL RESTO DELLA VITA A DIMOSTRARE LA SUA INNOCENZA – ERA STATO FERMATO NEL 1975 PER IL RAPIMENTO DI DUE TEENAGER E LE BRUTALI VIOLENZE SU UNA DI LORO…

leonard mack dopo la sua assoluzione

(ANSA) - Il 72enne afroamericano Leonard Mack è stato scagionato da un'accusa di stupro dopo 48 anni nello Stato di New York grazie al test del Dna. Lo riportano i media americani.

"Per 48 anni, 48 lunghi anni, sono stato etichettato come stupratore quando sapevo di non aver fatto nulla. Ora ingrazio Dio che finalmente la verità sia venuta fuori", ha dichiarato il veterano del Vietnam che aveva scontato una condanna di sette anni e mezza nel carcere di Sing Sing ma aveva passato il resto della sua vita a cercare di dimostrare la sua innocenza.

Mack era stato arrestato per il rapimento di due teenager e il brutale stupro di una di loro nel 1975. Il suo fermo era avvenuto in modo molto discutibile e, secondo l'accusa, con metodi parziali e viziati da parte della polizia come, ad esempio, costringerlo a cambiare abiti prima dell'identificazione per corrispondere alla descrizione del sospetto.

leonard mack piange dopo la sua assoluzione

Il fascicolo è stato riaperto nel 2022 e grazie al test del Dna le forze dell'ordine sono riuscite a risalire al vero colpevole che ha confessato. "Le persone non sanno come ci si sente ad essere accusati di qualcosa che non hanno fatto", ha dichiarato l'uomo che vive in South Carolina.

leonard mack nel 1975 leonard mack con la moglie in tribunale leonard mack dopo la sua assoluzione 3 leonard mack dopo la sua assoluzione 1 leonard mack dopo la sua assoluzione 5