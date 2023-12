BUFERA SUL GIOCO DA TAVOLA “COCORIDO”, ACCUSATO DI CONTENERE FRASI SESSISTE E INNEGGIANTI ALLA VIOLENZA DI GENERE – NEL GIOCO, IN CUI LO SCOPO È CREARE DELLE FRASI “DIVERTENTI” COMBINANDO PIÙ CARTE, CI SONO ESPRESSIONI COME: “PICCHIARE LA PROPRIA DONNA” E “SOTTERRARE UNA PUTTANA NEL DESERTO” – LA PAGINA HA CHIESTO CHE IL GIOCO VENGA RIMOSSO DAL COMMERCIO, MA...

Estratto dell’articolo di Giulia D'Aleo per www.repubblica.it

Viaggia sui social, partito dalla pagina Instagram di aesteticasovietica, l'appello a ritirare dal commercio ‘Cocorido’, un gioco da tavola in cui lo scopo è completare delle frasi combinando più carte, da cui risultino espressioni “strane e divertenti”.

[…] tra le carte a disposizione diverse contengano anche frasi sessiste e inneggianti alla violenza di genere. “I ‘rape jokes’ sono alla base della piramide della cultura dello stupro, quella che porta alla naturalizzazione dell’escalation della violenza di genere. - si legge nel post di aesteticasovietica - E mai come in questo momento urge sfasciare quella base”.

Per creare delle frasi ‘divertenti’, il gioco dà la possibilità di scegliere anche tra le carte “picchiare la propria donna” o “sotterrare una pu****a nel deserto”. Viene pubblicizzato online.

C’È CHI MINIMIZZA

Alcuni commenti cercano di minimizzare, parlano di un gioco che “fa black humor su questo come moltissimi altri temi sensibili”, dice un utente. Ma è impossibile non tenere conto anche della “fase che stiamo attraversando in Italia, con una donna morta ammazzata ogni 72 ore dall’inizio dell’anno e processi per stupro che ci riportano indietro nel 1600” continua il post.

Senza considerare che le donne che nella vita hanno subito violenza, tutt’altro che rare, potrebbero ritrovarsi nella situazione di “giocare con gli amici e scoprire che i propri momenti peggiori nella vita, per qualcuno, sono una specie di gag comica”.

UN GIOCO OFFENSIVO

Il tenore delle frasi poi è talmente forte che, si chiede il post, “quanto può essere grave trovarle divertenti?”. Un’altra utente racconta di averci giocato insieme a degli amici qualche giorno prima e, scrive, “mi sono sentita male. A non ridere eravamo solo io e un’altra ragazza. Mi è servito solo a capire che con queste persone non ci avrò a che fare mai più. Mi veniva da vomitare e da piangere”.

Gli accordi commerciali

I lavoratori della Feltrinelli, che distribuisce il gioco, si sono detti “inorriditi”, ma hanno anche riferito di non poterlo togliere dagli scaffali, a causa di stringenti accordi commerciali che imporrebbero loro pesanti sanzioni. […]

