BUFERA IN RUSSIA DOPO LO SCOOP SU SHEBA, IL FIGLIO ILLEGITTIMO DEL MINISTRO DELLA DIFESA SERGEI SHOIGU, CHE FA LA POPSTAR E CHE È STATO RISPARMIATO DALLA LEVA – NON È L’UNICO RAM-POLLO DEI PIANI ALTI DEL CREMLINO IN GIRO PER IL MONDO CHE SI GODE LA BELLA VITA TRA SUPER CAR E VILLE DI LUSSO, MENTRE I POVERACCI MUOIONO AL FRONTE IN UCRAINA - LA RABBIA DEL CAPO DELLA WAGNER, PRIGHOZIN...

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Sul fronte ucraino del Donbass continuano a morire le giovani reclute delle Repubbliche periferiche russe più povere. E perciò che colpisce l'ultimo scoop della fondazione del dissidente russo Navalny, sulla vita spensierata e i lussi sfrenati del 22enne Danila Shebunov, in arte Sheba, la popstar che ha pubblicato l'ultima hit il giorno dell'invasione dell'Ucraina.

Sheba è uno dei tanti "lei-non-sa-chi-sono-io", rampolli delle élite moscovite e sanpietroburghesi, generati dal gotha del Cremlino […] che fa studiare i figli nelle più prestigiose università europee e americane, acquista yacht e ville a Londra, Parigi e nei luoghi più chic del Mediterraneo, e non si preoccupa neppure di farli vivere nell'ombra.

[…] . Sheba, per dire, figlio di una ex assistente di volo con cui Shoigu (che nega) avrebbe notoriamente una relazione parallela con tre figli dagli anni 2000, riempie il profilo Instagram di foto in cui sfreccia al volante di una decappottabile nella luce del tramonto e invece di andare al fronte, si presenta alla Coppa del Mondo in Qatar. […] A 19 anni, secondo l'associazione anti-corruzione di Navalny, il figlio di Shoigu possedeva già due appartamenti di lusso a Mosca. C'è da sorprendersi allora se il capo dei mercenari Wagner, Prigozhin, prende di mira le élite & figli, e ne fa una campagna politica?

[…] Elizaveta Peskova, la 24enne figlia del secondo matrimonio del portavoce di Putin, Peskov, candidamente ha dichiarato che il sistema educativo russo è «un inferno», molto meglio in Occidente. E ha partorito un post su Instagram rilanciando la formula pacifista: «No to war». Ma si capisce, lei è cresciuta in una scuola costosissima di Parigi, ha fatto l'internship in una grande casa di moda francese e perfino, a quanto parte, al Parlamento Europeo. […]

Lo stesso vale per Polina Kovaleva, figlia 21enne del ministro degli Esteri, Lavrov, proprietaria di un meraviglioso appartamento a Londra, a un tiro di schioppo dalla sua ex Università, l'Imperial College. L'altra e meno giovane figlia di Lavrov, Ekaterina Vinokurova, 39 anni, si è formata alla Columbia University, a New York, dove ha vissuto per 17 anni.

Forse in un sussulto di vergogna, o paura, Nikolay figlio di Peskov, dopo le polemiche sui rampolli renitenti, si è arruolato nei mercenari Wagner. Per Prigozhin resta uno «str....o» noto per le sue scorribande festaiole. Ma come soldato, dice, «non era male». Lui è la foglia di fico dell'establishment.

