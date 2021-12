ORA VEDIAMO SE SI TROVANO ALTRE MOTIVAZIONI PER NON APRIRE LA DUE DILIGENCE DI KKR! – LUIGI GUBITOSI LASCIA TIM, ESCE DAL CDA E DAL GRUPPO, MA SENZA “MAXI” BUONE USCITE, COME IPOTIZZAVANO ALCUNE INDISCREZIONI DEI GIORNI SCORSI - CON LE DIMISSIONI DI GUBITOSI SI SPIANA LA STRADA PER L'INGRESSO NEL BOARD DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE, PIETRO LABRIOLA, E DELLA SUA NOMINA AD AMMINISTRATORE DELEGATO