10 ago 2024 17:30

BULLI DA SBULLONARE - A VIESTE, IN PUGLIA, UN 12ENNE È STATO UMILIATO DAL BRANCO, COSTRETTO AD INGINOCCHIARSI, SCHIAFFEGGIATO E PRESO IN GIRO DA ALCUNI COETANEI - LA SCENA È STATA RIPRESA CON I TELEFONI, È STATA POSTATA E IL VIDEO È DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL - IL SINDACO DELLA CITTADINA: "STIAMO CONVOCANDO IN COMUNE GENITORI E MINORI PER CAPIRE L'ACCADUTO E ATTIVARE EVENTUALI PERCORSI". MA QUALI PERCORSI? SOLO CALCI IN CULO!