10 mar 2023 12:10

BULLO DE' PAPA'! - DUE SEDICENNI DI MONZA SONO STATI ARRESTATI PER AVER RAPINATO E PICCHIATO CON DEI MANGANELLI UN COETANEO IN UNA PIZZERIA, ALLA PRESENZA DEL PADRE DI UNO DEI DUE AGGRESSORI - DIETRO ALL'AGGRESSIONE CI SAREBBERO MOTIVI DI GELOSIA PER UNA RAGAZZA: SAREBBE STATO IL GENITORE A SPINGERE IL FIGLIO A VENDICARSI - IL PERSONALE DEL LOCALE HA CERCATO DI INTERROMPERE IL PESTAGGIO, MA I DUE…