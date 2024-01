BUM-BUM! – BUONE NOTIZIE PER GLI AMANTI DELLA TEQUILA: I PREZZI DELL’AGAVE, DA CUI SI RICAVA IL DISTILLATO, SONO CROLLATI E LE AZIENDE CHE LO COMMERCIALIZZANO POTREBBERO ACCELERARE CON LA PRODUZIONE E L’ESPORTAZIONE – IL CALO È DOVUTO ALLA CONCLUSIONE DEL CICLO DI MATURAZIONE DELLA PIANTA, CHE AVVIENE OGNI 7 ANNI – MA PER IL “FINANCIAL TIMES” C’E’ UN RISCHIO: “GLI AGAVEROS POTREBBERO SMETTERE DI PIANTARE PER I PROSSIMI…”

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

pianta di agave 1

La si potrebbe definire la crisi del settimo anno dell’agave azul, la pianta da cui si ricava […] la tequila […] e il mescal. […] Nel 2022, proprio come avviene ogni sette anni, si è concluso un ciclo di maturazione, aumenta la produzione disponibile e cadono i prezzi: da circa 31 pesos al chilo a fine 2022 a 10-15 pesos a fine 2023.

Ma ora che il primo ingrediente per produrre la Tequila è diventato più economico, l’industria delle bevande potrebbe essere indotta a cavalcare il momento, allargando la produzione ed esportando il distillato anche in quelle regioni più remote, come l’Australia, dove è poco economico arrivare.

mezcal

Una buona notizia per i bevitori di tequila, ma ancora di più per le aziende che la commercializzano. […]Tuttavia, secondo il Financial Times , un simile crollo delle quotazioni del prezzo della materia prima potrebbe indurre gli “agaveros” a intervenire: […] un contenimento della produzione, sarebbe la soluzione per riportare i prezzo dell’agave tequilana su valori più alti.

pianta di agave 2

«Il rischio è che gli agaveros smettano di piantare per i prossimi cinque anni – ha spiegato all’ Ft Dave Ingram, responsabile della supply chain di Bacardi, […] guarderanno ai prezzi di oggi e si domanderanno se non è meglio investire su altre coltivazioni con un ritorno superiore». Il mercato dell’agave è per sua natura ciclico, dati i lunghi tempi di maturazione della pianta, che non permettono un rapido adeguamento tra domanda e offerta, ma il consumo di tequila era esploso con la pandemia e i prolungati lockdown. […]

tequila

Non è da escludere quindi, sempre secondo il Financial Times , che il […] possa gradatamente ritornare sui livelli di fine 2022. La l […]crisi […]più nera nel 2006-2008, quando arrivò addirittura al minimo di 1 peso al chilo.

tequila piantagione di agave piantagione di agave piantagione di agave agave piantagione di agave pianta di agave 3 Tequila tequila connection cindy crawford e lo spot della tequila casamigos 8 tequila