BUM BUM! PRENDETEVI DUE MINUTI E LEGGETE IL THREAD DI IAN BREMMER SULLA “RISPOSTA” IRANIANA ALLA MORTE DI SOLEIMANI: “SONO TUTT’ALTRO CHE UN SOSTENITORE DI TRUMP, MA È IMPOSSIBILE NON VEDERE UNA VITTORIA PER IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI” - “SE ORA GLI USA VOGLIONO IMPEGNARSI NELLA DIPLOMAZIA, C’È UNA VERA FINESTRA. PER TUTTI COLORO CHE PENSAVANO CHE UCCIDERE SOLEIMANI AVREBBE PORTATO ALLA GUERRA…”

Traduzione del thread di Ian Bremmer, editorialista, analista e fondatore di Eurasia Group – https://twitter.com/ianbremmer/status/1214883749046947841

IAN BREMMER

Sono tutt'altro che un sostenitore di Trump. Ma è impossibile non vedere nell’esito della situazione in Iran una vittoria per il presidente degli Stati Uniti e una grande opportunità per il futuro.

Le due più rilevanti vittorie di politica estera di Trump sono escalation massicce contro paesi molto più deboli:

minacciare il Messico con una catastrofe economica se non avessero serrato il loro confine. Lo hanno fatto. La decapitazione militare dell’Iran dopo gli attacchi alle basi e all’ambasciata statunitense. Praticamente non c’è stata ritorsione

Ovviamente questo non funzionerà contro la Cina, che ha la capacità e la volontà di dire no agli americani. Dovremmo aspettarci un peggioramento significativo delle relazioni USA-Cina quest'anno.

Ciò non significa che il conflitto USA-Iran sia finito; non c’è un "missione compiuta". Ma per tutti coloro che pensavano che uccidere Soleimani avrebbe portato alla guerra, no ... ha ristabilito linee rosse e deterrenza.

Se ora gli Stati Uniti vogliono impegnarsi nella diplomazia, c'è una vera finestra.

