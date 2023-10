BUON VIAGGIO ALL’INFERNO - E’ MORTO A 66 ANNI LUIS ALFREDO GARAVITO, CONOSCIUTO IN COLOMBIA COME “LA BESTIA”: E’ STATO UNO SPIETATO SERIAL KILLER DI BAMBINI E ADOLESCENTI - NEGLI ANNI '90 GARAVITO SI MUOVEVA TRA I VILLAGGI POVERI, ADESCANDO BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI, DI CUI SI APPROFITTAVA SESSUALMENTE PRIMA DI UCCIDERLI, QUASI SEMPRE STRANGOLANDOLI CON UN FILO DI NYLON, MA ANCHE A COLTELLATE O A COLPI D'ARMA DA FUOCO: FU ACCUSATO PER QUESTO DELL'OMICIDIO DI 189 MINORI, FRA GLI OTTO E I 16 ANNI, E CONDANNATO A 835 ANNI DI CARCERE…

(ANSA) - BOGOTÁ, 12 OTT - Luis Alfredo Garavito, conosciuto in Colombia anche come 'La Bestia' per essere uno spietato killer seriale di bambini e adolescenti prima abusati, è morto oggi all'età di 66 anni in un ospedale di Valledupar, nel dipartimento di Cesar, nel pomeriggio di questo giovedì 12 ottobre. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale penitenziario e carcerario (Inpec) colombiano.

Secondo i dati resi disponibili dalla Procura generale della Colombia, negli anni '90 Garavito operò spregiudicatamente in numerosi dipartimenti del Paese, soprattutto attraversando villaggi poveri, adescando bambini, bambine e adolescenti, di cui si approfittava sessualmente prima di ucciderli, quasi sempre strangolandoli con un filo di nylon, ma anche a coltellate o a colpi d'arma da fuoco.

Fu accusato per questo dell'omicidio di 189 minori, fra gli otto e i 16 anni, e condannato al termine di un processo il 26 maggio 2000 a 835 anni di carcere per oltre 140 casi da lui riconosciuti. Scontava la sua pena nel carcere di massima sicurezza di Valledupar, meglio conosciuto come La Tramacúa, ma a causa di un tumore agli occhi era da qualche mese ricoverato nella Nueva Clínica Santo Tomás del Caribe, dove è deceduto