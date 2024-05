6 mag 2024 17:14

IN BUONA FEDEZ – LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO IL NON LUOGO A PROCEDERE PER IL RAPPER, ACCUSATO DI CALUNNIA AI DANNI DEL CODACONS – AL CENTRO DELLA VICENDA LE ACCUSE CHE IL CANTANTE HA MOSSO CONTRO L'ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI SU UN BANNER PUBBLICATO PER LA RACCOLTA FONDI PER IL COVID – LA TENSIONE DI FEDEZ ENTRANDO IN AULA, DOVE È STATO INTERROGATO PER UN'ORA E MEZZO DAL GUP: “È COME PRIMA DELLE INTERROGAZIONI A SCUOLA" E L'ATTACCO AI GIORNALISTI CHE LO ASPETTAVANO FUORI DAL TRIBUNALE: "SEMBRA..."