31 ott 2023 10:42

UNA BUONA NOTIZIA - LA CORTE COSTITUZIONALE HA APPROVATO LO SCONTO DI PENA PER ALEX POMPA, IL RAGAZZO CHE NEL 2020 UCCISE IL PADRE A COLTELLATE, A TORINO, PER DIFENDERE LA MADRE DA L'ENNESIMA AGGRESSIONE - IL RAGAZZO, CHE RISCHIAVA DI ESSERE CONDANNATO A 14 ANNI PER L'OMICIDIO, SE SARÀ CONDANNATO IN CASSAZIONE, FINIRÀ IN PRIGIONE PER POCO PIÙ DI SEI ANNI - LA DECISIONE DELLA CONSULTA APRE NUOVI SCENARI...