26 mar 2023 11:00

BUONE NOTIZIE PER GLI AMANTI DELLA PIZZA: LA PARTE "BRUCIACCHIATA" NON FA MALE! - LO DIMOSTRA UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI E DELLA TUSCIA: "IL MOTIVO È LEGATO AL TEMPO DI COTTURA DELLA PIZZA NEL FORNO A LEGNA, MOLTO BASSO, IN GENERE SUI 90 SECONDI. QUINDI POSSIAMO AFFERMARE CON CERTEZZA CHE LA PIZZA NAPOLETANA È SICURA…"