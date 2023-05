BUONE NOTIZIE PER L’EMILIA ROMAGNA: NELLE PROSSIME ORE SMETTERÀ DI PIOVERE E IL MALTEMPO SI SPOSTERÀ PIÙ A SUD – SECONDO GLI ESPERTI IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È LA CAUSA DELLE ALLUVIONI. QUESTO HA PRIMA PORTATO UNA SICCITÀ ESTREMA, POI UN CALDO PRIMAVERILE A GENNAIO, DELLE GELATE FUORI STAGIONE AD APRILE E INFINE I VIOLENTI NUBIFRAGI CHE HANNO MESSO IN GINOCCHIO L’EMILIA ROMAGNA…

Estratto da www.repubblica.it

maltempo in emilia romagna 10

Due anni di siccità estrema, un ciclone simil-tropicale a gennaio, gelate tardive ad aprile, e due eventi di pioggia estrema e straordinaria in 15 giorni in Emilia Romagna: il clima è cambiato.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che quello che sta accadendo non è normale: in Emilia Romagna nei 2 martedì neri del mese, il 2 maggio ed il 16 maggio, sono caduti quasi 400 mm di pioggia; in due martedì è caduta la pioggia di 6 mesi.

Dalla siccità alle alluvioni, la responsabile è sempre l'acqua, che manca o che arriva; ma sicuramente il responsabile principale è l'uomo. Basterebbe costruire degli invasi in collina per trattenere la pioggia necessaria durante i periodi di siccità, e soprattutto per trattenere la pioggia durante i nubifragi più intensi per evitare le alluvioni in pianura.

maltempo in emilia romagna 12

Intanto il tempo migliora temporaneamente, ma all'orizzonte un nuovo ciclone si avvicina: nelle prossime ore le piogge più diffuse abbandoneranno le zone alluvionate e si porteranno verso il medio Adriatico con qualche rovescio a macchia di leopardo anche sul resto d'Italia; il tempo non migliorerà dunque in modo totale e questo 'maggio tempestoso' continuerà. […]

Il Po in Emilia Romagna 7

In sintesi, qualche acquazzone più diffuso oggi sul medio Adriatico, piogge dalla Sardegna al Nord-Ovest domani, piogge copiose e diffuse nel weekend ad eccezione dell'Emilia Romagna e del Triveneto: questa è l'unica buona notizia al momento di questo 'maggio tempestoso' che porterà piogge anche all'inizio della prossima settimana. […]

Il Po in Emilia Romagna 8