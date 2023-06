29 giu 2023 15:48

BUONE NOTIZIE PER L’ITALIA: FRANCESCO BONGARRÀ È STATO NOMINATO DIRETTORE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A LONDRA - DOPO AVER RACCONTATO, DA PALERMO, LE STRAGI DI MAFIA DOPO IL 1992 PER “L’OSSERVATORE ROMANO”, LA “REUTERS”, IL “TIMES” E LA “BBC”, HA “COPERTO” LONDRA PER L’ANSA ED È DA OLTRE VENT’ANNI GIORNALISTA PARLAMENTARE DELL’AGENZIA – PER MOLTI UN IRCOCERVO SICULO-BRITANNICO, COSSIGA LO CHIAMAVA “THE SICULO-SCOTSMAN” PER I SUOI…