Estratto dell'articolo di Massimiliano Rambaldi per “la Stampa”

Adolescenti in classe con le unghie finte, e colorate? «Meglio di no, si rovinano la salute». Pausa. «E possono anche ferire i compagni».

[…] il documento firmato dalla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo di Alpignano, in provincia di Torino, di cui fa parte la scuola secondaria Tallone, è tecnicamente soltanto un «consiglio». Ma se il «consiglio» arriva dalla dirigente in persona, ovvero la dottoressa Silvana Andretta, allora il peso specifico è differente. Come dire: è un consiglio che non si può non ascoltare.

[…] Se a sollecitare la dirigente siano stati alcuni genitori o i docenti non si sa. È certo invece che il «consiglio» è arrivato sul registro elettronico. I destinatari sono ovviamente i papà e le mamme. Ma anche il corpo docente.

E, come prevedibile, il tema è diventato l'argomento principale di discussione, dentro scuola e al di là del muro di cinta. Perché, ferma restando la «questione salute», è la chiusa che fa discutere. Eccola: «Il regolamento di istituto prevede di indossare un abbigliamento semplice e adeguato all'ambiente scolastico». E sembra di intuire che rientrano anche le unghie in silicone, belle come quelle delle star di Tik Tok, nell'abbigliamento «non» consono.

[…] le spiegazioni della dirigente scolastica Silvana Andretta. Che in estrema sintesi sono queste. Uno: «Tantissimi esperti del settore sconsigliano una ricostruzione sotto i 18 anni. Su alcune nostre alunne della secondaria abbiamo notato un'eccessiva lunghezza, cosa che può inficiare anche la valutazione sui compiti che svolgono in classe». Scusi preside, in che modo? «Se, ad esempio, bisogna lavorare su una tavola da disegno e l'elaborato viene graffiato dal materiale artificiale dell'unghia è chiaro che il voto finale rischia di essere più basso e di vanificare l'impegno profuso. E questo è un peccato, non crede?».

Ma perché con le unghie lunghe potrebbe andarci di mezzo anche la sicurezza dei compagni di istituto? Non sono mica coltelli. Risposta: «Sono adolescenti e spesso si salutano abbracciandosi: il materiale usato per le unghie finte è molto resistente e un movimento improvviso rischia di provocare un infortunio ad un vicino di banco. Vorrei che si capisse il fine reale della circolare». Ovvero? «Quello di preservare la salute di tutti gli alunni».

