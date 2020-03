BURIONI, NON TI CI METTERE ANCHE TU CON LE FAKE NEWS - IL VIROLOGO PUBBLICA UNA FOTO DI PONTE MILVIO AFFOLLATO CON LA DIDASCALIA “A ROMA NON HANNO ANCORA CAPITO BENE LA SITUAZIONE”. SOLO CHE L’IMMAGINE E’ DEL 1980 - BURIONI CANCELLA IL POST E AMMETTE L'ERRORE MA INTANTO BECCA LE STRIGLIATE DEI FOLLOWER: “FAME DI LIKE”, “QUESTE FORME DI SCIACALLAGGIO VANNO PUNITE”

Rory Cappelli per www.repubblica.it

"A Roma non hanno ancora capito bene la situazione" scrive domenica 15 marzo su Twitter il virologo Roberto Burioni accompagnando il commento con una fotografia delle sponde del Tevere pieno di gente nonostante le direttive del Governo sul contenimento del contagio da coronavirus. Peccato però che la foto fosse più che datata, si vede bene dai vestiti e dalla tipica sgranatura della stampa. Burioni ha pubblicato anche una foto del lungomare di Catania affermando la stessa cosa.

La foto del lungotevere diventa bersaglio della feroce ironia romana: "Era in fame di like", scrive Stefania Parmi. 800A non ha mezzi termini: "Denunciate Burioni. Queste forme di sciacallaggio vanno punite". Alle 16.51, poi, il virologo cancella il post e ne pubblica un altro: "Ho rimosso le foto, ma vi prego state tutti a casa. Altrimenti non ne usciamo. Grazie". E Andrea C., subito, risponde: "Le scuse per aver diffuso una bufala dove sono?". Mentre _Sanacore_ scrive: "Ok, ma qualcuno avvisi la Raggi che sta a mannà e carabinieri".