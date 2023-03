7 mar 2023 15:22

BUSINESS MUST GO ON - DURANTE UNA RETATA ANTI-DROGA A ROMA, È STATO ARRESTATO UN RAGAZZO CHE CONTINUAVA A SPACCIARE COMODAMENTE DA CASA SUA NONOSTANTE FOSSE AI DOMICILIARI - NELLA CAPITALE, IN 24 ORE, SONO FINITE IN MANETTE OTTO PERSONE CHE VENDEVANO COCAINA, EROINA, MARIJUANA E HASHISH. LA POLIZIA HA SEQUESTRATO 21 CHILI DI DROGA E 60 MILA EURO IN CONTANTI...





Estratto dell’articolo di Marco De Risi per "il Messaggero" DROGA SEQUESTRATA A ROMA Arresto lampo per otto persone che spacciavano in varie zone della Capitale. L'operazione della polizia condotta in 24 ore ha consentito il recupero di 21 chili di droga e 60mila euro in contanti. In manette persino un giovane agli arresti domiciliari che continuava a spacciare da casa. Sono stati i poliziotti che all'Eur avevano notato un sospetto via vai da un appartamento. Gli agenti si sono appostati e sono intervenuti prendendo il ragazzo in flagrante. A casa nascondeva diverse dosi di cocaina ed eroina. PANETTI DI DROGA […] L'uomo, dopo una fase di osservazione e pedinamento, è stato fermato dagli agenti per un controllo nonostante la sua reazione violenta. I poliziotti hanno quindi perquisito l'appartamento in via Giuseppe Troiani, recuperando circa 14 chili di hashish e sei chili di marijuana, oltre a 31mila euro in contanti. DROGA A febbraio era riuscito a sottrarsi ad un controllo di polizia ma, nella fuga, aveva perso la chiavetta magnetica di una palestra. Gli investigatori del commissariato Porta Pia sono così riusciti a rintracciarlo assieme ad altri due complici. […]